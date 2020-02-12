Украинцы заплатят за тепло меньше, чем прошлой зимой

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Алексей Гончарук сообщил, что по итогу зимы украинцы заплатят за тепло гораздо меньше, чем прошлой зимой

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что февральская платежка за отопление, которую украинцы получат в марте, должна быть гораздо меньше, чем за январь и декабрь , информирует enovosty.com/news.

Он отметил, что цены на газ продолжают снижаться. И поэтому правительство проследит, чтобы это было отображено в платежке. Премьер-министр отметил, что в январе стоимость отопления будет немного выше по сравнению с декабрем, а в феврале стоимость тепла должны быть минимальной за всю зиму.

Напомним, 24 декабря Кабмин дал возможность теплогенерирующим предприятиям уменьшать существующие тарифы на тепло в зависимости от цен на газ. Это решение должно позволить снизить стоимость тепла в платежках за отопление, как минимум, на 30%.

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