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СБУ расследует принуждение к «паспортизации» жителей временно оккупированной Луганщины

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ расследует принуждение к «паспортизации» жителей временно оккупированной Луганщины
 
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Сотрудники СБУ завели уголовное дело по факту принуждения к «паспортизации» жителей временно оккупированной Луганщины

По материалам Службы безопасности Украины начато уголовное производство по факту принудительной «паспортизации» оккупационной администрацией России украинских граждан, проживающих на временно неподконтрольной территории, информирует enovosty.com/news.

Во время досудебного следствия установлено, что главарями террористической организации «ЛНР» проводится политика побуждения местных жителей получать «паспорт» псевдореспублики. Обязательное наличие фейковых «документов» является условием получения социальных выплат и трудоустройства в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и тому подобное.

Отказ от оформления «документа» псевдореспублики является поводом для дискриминации и репрессий. Через принудительный характер «паспортизации» нарушаются нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан. Навязыванием «паспортов» усиливается зависимость населения от оккупационной администрации так называемой «ЛНР», создается система подавления гражданского неповиновения.

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По данным СБУ, выдача «паспортов ЛНР» также является средством легализации на временно оккупированной территории Луганской области наемников, прибывших из РФ. Действия руководителей так называемой «ЛНР» квалифицированы по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, как нарушение законов и обычаев войны. Расследование в уголовном производстве прокуратурой Луганской области поручено следователям Службы безопасности Украины.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 117

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