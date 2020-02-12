Нацполиция блокировала деятельность наркогруппировки, поставлявшей наркотики в ОРДЛО

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Сотрудники Нацполиции блокировали деятельность наркогруппировки, поставлявшей каннабис в ОРДЛО

Оперативники Управления противодействия наркопреступности совместно с детективами Следственного управления под процессуальным руководством прокуратуры области задокументировали преступную деятельность организованной группировки, которая занималась сбытом наркотиков не только на территории области, но и поставляла наркотики на неподконтрольную Украине территорию, информирует enovosty.com/news.

В состав организованной преступной группировки входили две женщины и мужчина, которые нигде не работали. Все фигуранты являются жителями Старобельского района. Во время проведения санкционированных судом обысков по месту жительства организатора и членов ОПГ у них было обнаружено и изъято около 6 кг наркотического средства каннабис, большая сумма денег, полученных от продажи наркотика, и другие вещи, которые подтверждают их причастность к преступному «бизнесу».

Всем фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные организованной группой лиц …» и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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