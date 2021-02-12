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Карикатурист Сергей Елкин показал как Лавров решил «порвать» с Европой

Главная » Последние новости » Новости общества » Карикатурист Сергей Елкин показал как Лавров решил "порвать" с Европой
 
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В сети появилась меткая карикатура известного художника-карикатуриста Сергея Елкина, высмеивающая заявления главы российского МИД Лаврова.

Российский министр Сергей Лавров сказал о том, что Москва готова к прекращению отношений с ЕС в случае введения новых санкций. Берлин счел слова Лаврова непонятными. А художник Сергей Ёлкин новой карикатурой показал, кому на самом деле навредит Россия своим решением:, информирует enovosty.com/news.

Карикатурист Сергей Елкин показал как Лавров решил «порвать» с Европой

«Если глава МИДа РФ будет последовательным, то следующий его шаг — отрастить бороду лопатой, надеть лапти и вместо европейского костюма — такую, знаете ли, рубаху, верёвочкой подвязанную. Если этого не сделает, то значит, не цельная он личность», «Лавров: российская власть готова разорвать отношения с Европой. А сдать свои европейские паспорта, отказаться от европейских банковских счетов и вилл, вывезти из Европы своих детей российская власть не готова», —  шутят пользователи соцсетей.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 724

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