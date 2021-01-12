Владислав Волошин: «Россия решила «сдвинуть» Минский процесс на свою пользу»

Главная » Последние новости » Новости общества » Владислав Волошин: "Россия решила «сдвинуть» Минский процесс на свою пользу" Владислав Волошин: "Россия решила «сдвинуть» Минский процесс на свою пользу"

Закрыть Отправить

На Донбассе оккупанты продолжают нарушать режим тишины, в результате чего погиб украинский военный

С вопросом относительно мер, которые необходимо предпринять для прекращения сложившейся ситуации, “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к военному журналисту Владиславу Волошину, информирует enovosty.com/news.

Владислав Волошин сообщает, что уже больше двух с половиной месяцев оккупанты на Донбассе не придерживаются договоренностей о прекращении огня

«И штаб ООС и наблюдатели СММ ОБСЕ ежедневно фиксируют по 5-7 обстрелов со стороны российских гибридных войск. После украинских местных выборов, которые прошли в конце октября 2020 года, режим тишины захватчикам фактически не нужен. Обстрелы и нагнетание ситуации они используют как рычаг давления на украинскую сторону в Минском процессе.

Сейчас этот процесс мирного урегулирования фактически зашел в тупик, ведь российская сторона ТКГ не желает даже рассматривать украинские мирные инициативы. Россия настаивает на первичном решении, приоритетных для нее вопросов. Это, в первую очередь, изменения в Конституцию Украины об «особом» статусе оккупированных сейчас территорий, проведение на них выборов и всеобщая амнистия боевиков – участников незаконных вооруженных формирований. И лишь потом она соглашается передать контроль над границей, возобновить обмены удерживаемыми лицами и решение других вопросов.

Читайте: Владислав Волошин: "Мы готовы со сменой «буксующей» минской площадки пытаться менять и весь минский формат"

По факту получается, что так называемую «дорожную карту» мирного урегулирования, которую приняли еще 9-го декабря 2019 года на Парижской встрече лидеров стран «Нормандского» формата, стороны (Украина и Россия) не выполнили. Основная вина лежит на России, которая давит на Украину, пытаясь заставить выполнить нас неприемлемые условия и не желая рассматривать предложенные варианты. Наша сторона пытается с новыми инициативами ознакомить партнеров по Нормандии, но Россия заявляет, что раз нет продвижения в самом процессе, то и нет необходимости организовывать новую встречу лидеров стран. То есть Киев вынуждают пойти на условия Москвы, иначе…

Иначе тогда России нет смысла выполнять и основную договоренность – прекращение огня. Промежуточных результатов в Украине она уже достигла, получив необходимое количество политических сил на выборах в местные органы власти. Идя к этим результатам, Москва показала, что полностью управляет оккупационными силами на Донбассе и может заставить их придерживаться тишины.

Теперь перед ней другие цели и для их достижения необходимо применить рычаги давления через обстрелы. Россия решила «сдвинуть» Минский процесс на свою пользу и на Донбассе снова начали гибнуть украинские солдаты. А огонь противника, конечно же провоцирует и на «зеркальные» действия – ответные обстрелы. Фактически — перемирия нет. Поэтому сейчас нашим властям и общественности необходимо активизировать работу со всеми нашими иностранными партнерами и по «Нормандии» и в мире в целом, включая США, Евросоюз, Великобританию и другие страны и организации, которые могут оказать поддержку в вопросах мирного урегулирования на Донбассе. Украина имеет целый ряд мирных инициатив, среди которых и миротворцы, и международные полицейские, и расширение функций наблюдательной миссии ОБСЕ. Многое из предложенного Киевом действительно может принести мир и сдвинуть с «мертвой точки» Минский процесс. Но реализовать это мы сможем при условии, если партнеры в свою очередь надавят на Москву, а она этого не хочет и потому и возобновила обстрелы.

Читайте: Владислав Волошин: "На фоне Карабахского конфликта РФ может начать применять тактику «рассеивания внимания»"

Лишь усилив со стороны Запада давление на Россию, мы сможем заставить ее прекратить огонь и снова продолжить переговорный процесс. Иной ответ, даже огонь со всех наших стволов принесет противнику гораздо меньше вреда, чем экономические ограничения и санкции со стороны Запада. Хотя врага нужно нещадно прогнать с нашей территории», — сообщает Владислав Волошин