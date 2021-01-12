СБУ блокировала контрабанду рекордной партии героина в страны Евросоюза (ВИДЕО)

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Служба безопасности Украины блокировала контрабанду рекордной партии героина в страны Евросоюза

По результатам длительной спецоперации сотрудникам СБ Украины удалось задокументировать противоправную деятельность транснациональной организованной преступной группировки, состоящей из граждан Турции, информирует enovosty.com/news.

В частности, последние организовали ввоз на территорию Украины героина на судне, которое прибыло в Одесский морской торговый порт в декабре прошлого года. Наркотики были скрыты в контейнере среди продуктов питания. Для разоблачения и документирования противоправной деятельности всех участников указанной наркогруппировки принято решение о проведении контроля за совершением преступления в форме контролируемой поставки.

По результатам проведенных мероприятий оперативники спецслужбы задержали трех иностранцев во Львове, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, во время фасовки наркотиков в арендованных складских помещениях. В дальнейшем наркодельцы планировали переправить героин в Евросоюз якобы под видом дипломатического груза. В этот же день в областном центре был задержан гражданин Турции — один из организаторов наркотрафика.

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Во время следственных действий правоохранители обнаружили 1035 кг вещества, подготовленного к транспортировке. Проведение экспресс-тестов позволило установить, что это героин. Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет более 2,3 миллиарда гривен. Дополнительно проводятся обыски в местах временного проживания фигурантов. Спецоперация по разоблачению противоправной деятельности проводилась оперативниками и следователями СБУ под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры при содействии Государственной таможенной службы Украины.