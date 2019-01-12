Праздничный флешмоб: жители разных городов одновременно спели украинскую колядку (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Праздничный флешмоб: жители разных городов одновременно спели украинскую колядку (ВИДЕО) Праздничный флешмоб: жители разных городов одновременно спели украинскую колядку (ВИДЕО)

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Сегодня украинцы, проживающие в разных городах, одновременно спели одну из самых популярных колядок «Нова радість стала».

В субботу, 12 января, украинцы с разных уголков страны поддержали флешмоб, посвященный колядке «Нова радість стала». Помимо украинцев, к мероприятию присоединились жители 5 других стран. Праздничное пение поддержали британцы, голландцы, немцы, поляки и австрийцы, информирует enovosty.com/news.

Флешмоб стартовал сегодня ровно в 14:30 по киевскому времени. Организатором акции выступила организация «Пласт».

Предлагаем вашему вниманию несколько сегодняшних исполнений популярной колядки.

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Добавим, что «Нова радість стала» является одной из любимейших рождественских песен. В ней удалось объединить и религию, и народные верования украинцев.

Впервые акция «Нова радість стала» прошла в 2017 году. Тогда команда «Вертеп-феста» пригласила жителей Харькова, Львова и Краматорска ровно в полдень выйти на центральные площади своих городов и спеть мегаизвестную колядку. В следующем, 2018 году, к флешмобу присоединились еще несколько городов. 2019 год – побил все рекорды. Мероприятие поддержали 30 украинских городов и 5 стран.

Организаторы флешмоба уверены, что колядка – источник светлых и добрых эмоций. «Нова радість стала» очень искренне рассказывает о рождении Иисуса. С ее помощью человек без труда может окунуться в атмосферу добра и праздника.