На Житомирщине полиция блокировала канал сбыта наркотиков

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На Житомирщине полиция ликвидировала канал сбыта наркотиков

В Житомирской области оперативники управления стратегических расследований, следователи областного управления полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона разоблачили деятельность группы лиц, причастных к изготовлению, хранению и транспортировке наркотических веществ, информирует enovosty.com/news.

К организации незаконной деятельности причастны военнослужащие одного из разведывательных батальонов Житомирской области. Они наладили изготовление, хранение и транспортировку наркотических веществ. Реализовывали «товар» преимущественно на Житомирщине и востоке Украины.

Также правоохранители установили место нахождения лаборатории в Житомире. С привлечением кинологической службы проведено санкционированные обыски в лаборатории, по месту хранения наркотических средств и в помещениях задержанных. В результате изъято наркотические средства почти на миллион гривен, оружие, 10000 долларов США, более 4000 евро и 128 000 гривен.

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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по частям 1 и 3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.