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На Землю надвигается серия магнитных бурь

Главная » Последние новости » Новости общества » На Землю надвигается серия магнитных бурь
 
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В январе на Землю обрушатся три сильные магнитные бури. Специалисты призывают людей быть максимально осторожными в дни повышенной солнечной активности.

Согласно прогнозу метеорологов, в январе украинцев ожидает три магнитные бури. Они пройдут 16, 24 и 25 числа. Самой сильной станет буря, запланированная на 24 января, информирует enovosty.com/news.

Метеочувствительные люди в период пиковой солнечной активности могут почувствовать слабость. В эти дни даже здоровые люди могут ощутить беспричинные головные боли и скачки артериального давления.

Было также установлено, что во время магнитных бурь в человеческом организме уменьшается объем вырабатываемого мелатонина. Этот гормон отвечает за поддержку биоритмов и работу иммунной системы. В итоге, солнечная активность способна нарушить гормональный баланс, что ведет и к выходу из строя вегетативной нервной системы.

Медики рекомендуют, в период магнитных бурь избегать интенсивной физической работы и максимально отдыхать. Во время солнечной активности по возможности следует проводить больше времени на природе.

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Помимо этого, особое внимание необходимо уделить правильному режиму питания и питья. Во время «солнечных игр» лучше отказаться от употребления тяжелой еды: мяса, алкоголя и сладостей. Отличной заменой всему этому станут фрукты, содержащие магний и калий (улучшают работу сердечно-сосудистой системы). Бананы, яблоки, смородина, вишня, лимоны, клюква и абрикосы способны помочь организму преодолеть внезапно возникшую нагрузку.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 9

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