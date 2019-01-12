Еще один украинский город продлил зимние каникулы в школах

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В Луцке увеличилось количество заболевших корью и гриппом. Власти города приняли решение продлить школьникам зимние каникулы.

На данный момент в городе Луцке ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Из-за этого был собран совет директоров местных учебных заведений. На нем было принято решение о продлении школьникам зимних каникул до 20 января. Об этом сказано на интернет-ресурсе Луцкого горсовета, информирует enovosty.com/news.

Отметим, согласно правилам, ученики должны были выйти на занятия в понедельник, 14 января.

Начальник управления образования Луцкого горсовет Зиновия Лещенко сообщила, что руководители учебных заведений города единогласно поддержали продолжение каникул из-за роста количества заболевших корью, гриппом и ОРВИ.

Помимо этого, было решено на неделю отстрочить начало занятий еще и в 8 внешкольных образовательных заведениях.

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Справка. В 2019 году в Украине от гриппа погибли уже 5 человек. Ни один из умерших не был вакцинирован. Также в этом году зафиксировано 2 случая смерти от кори. 1 января на Житомирщине от этой коварной болезни погиб 2-летний малыш, а 6 января на Ровенщине от кори умер мужчина.

Медики напоминают, что лишь вакцина способна уберечь человека от гриппа и кори.