Армия США проводит боевые стрельбы обновленной M109A6 Paladins

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Армия США проводит боевые стрельбы обновленной артеллерийской установки M109A6 Paladins

Американские военнослужащие проводят боевые стрельбы из M109A6 Paladins для тестирования обновлений. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

155-мм самоходные гаубицы М109 были впервые представлены в 1962 году как разновидность бронированной мобильной артиллерии, которая могла противостоять советской тяжелой артиллерии и ракетам. 155-мм самоходная гаубица Paladin производства BAE Systems является обновленной версией артиллерийской системы M109.

Paladin имеет автоматическую систему управления огнем, систему навигации, защиту от ядерного оружия, безопасную голосовую и цифровую связь.

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