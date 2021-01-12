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Армия США проводит боевые стрельбы обновленной M109A6 Paladins

Главная » Последние новости » Новости общества » Армия США проводит боевые стрельбы обновленной M109A6 Paladins
 
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Армия США проводит боевые стрельбы обновленной артеллерийской установки M109A6 Paladins

Американские военнослужащие проводят боевые стрельбы из M109A6 Paladins для тестирования обновлений. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

155-мм самоходные гаубицы М109 были впервые представлены в 1962 году как разновидность бронированной мобильной артиллерии, которая могла противостоять советской тяжелой артиллерии и ракетам. 155-мм самоходная гаубица Paladin производства BAE Systems является обновленной версией артиллерийской системы M109.

Армия США проводит боевые стрельбы обновленной M109A6 Paladins

Paladin имеет автоматическую систему управления огнем, систему навигации, защиту от ядерного оружия, безопасную голосовую и цифровую связь.

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Модернизация корпуса, башни и автомобильной системы увеличивает эксплуатационные характеристики на 40%. Бортовой компьютер сам выявляет проблемы с оборудованием для простоты обслуживания.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 596

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