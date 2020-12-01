Олег Голубенко: «Для получения ПДЧ в НАТО Украине необходимо выполнить еще ряд мероприятий»

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В штаб-квартире НАТО на техническом уровне достигнуто согласие, что у Грузии есть основания получить План действий по членству в НАТО

С вопросом относительно возможности получения Украиной Плана действия по членству в НАТО «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к политологу Олегу Голубенко, информирует enovosty.com/news.

Олег Голубенко сообщает, что в ближайшем будущем это маловероятно

«Потому что у нас очень много вопросов, которые мы не выполнили и не разрешили еще на пути до получения ПДЧ. И по взаимодействию с НАТО, и по приведению целого ряда стандартов к стандартам НАТО. И таким образом мы немного отстаем в своих же действиях, мероприятиях. Потому что было мало заложить направление и курс в законодательство и Конституцию. Все-таки нужно еще проводить целый ряд действий и мероприятий. И острым остается вопрос относительно состояния войны с РФ и серьезное противодействие со стороны РФ. Поэтому до какого-то прогресса в урегулировании ситуации с Крымом и Донбассом Украине трудно претендовать на получение ПДЧ в ближайшее время», — сообщает Олег Голубенко