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ГСЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Украине

Главная » Последние новости » Новости общества » ГСЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Украине
 
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Украинцам следует подготовится к настоящей зиме. Уже завтра в некоторых регионах страны ожидаются мокрый снег и гололед.

Пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщает, что с завтрашнего дня ожидается ухудшение погодной обстановки в Украине. В понедельник, 2 декабря, на западе и в некоторых центральных регионах прогнозируется мокрый снег и гололед. Во вторник, 3 декабря, непогода пройдет в глубь страны и затронет все области, кроме южных, информирует enovosty.com/news.

В связи с этим спасатели призывают водителей быть очень острожными, ведь ухудшение погодной обстановки может спровоцировать сбои в движении транспорта на некоторых участках дорог.

2 декабря выпадение мокрого снега, а также гололед ожидаются в западных регионах, в Винницкой и Житомирской областях. Такая погода сохранится до конца вторника. Согласно прогнозам синоптиков, снежный покров может достигать 3 – 8 сантиметров. В Карпатах же возможно выпадение 10 – 20 сантиметров снега.

Во вторник, 3 декабря, снег и гололед распространятся на большую часть Украины. Под влияние зимы попадут все регионы, кроме южных.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 136

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