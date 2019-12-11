Укрепление гривни – это демонстрация доверия к нашей национальной валюте, — Гончарук
Алексей Гончарук сообщил, что укрепление гривни является демонстрацией доверия к нашей валюте
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что укрепление курса гривни к доллару является демонстрацией доверия к нашей валюте, информирует enovosty.com/news.
Гончарук также отметил, что укрепление гривни делает украинцев богаче, так как она больше «весит». Однако от укрепления национальной валюты проигрывают украинские экспортеры. В то же время, Кабмин ищет возможности уменьшить негатив от данной ситуации
Премьер-министр надеется, что украинские граждане будут увеличивать объем сбережений в национальной валюте. Гончарук подчеркнул, что не каждое событие оказывает влияние на ситуацию сразу, а отдельные вещи влияют на ситуацию постепенно
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