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СБУ разоблачила хакеров, продававших конфиденциальные данные россиянам

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ разоблачила хакеров, продававших конфиденциальные данные россиянам
 
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СБУ разоблачила хакеров, продававших конфиденциальные данные россиян

Служба безопасности Украины разоблачила группу хакеров, которые незаконно продавали данные из закрытых государственных информационных ресурсов россиянам. Об этом сообщает пресс-центр СБУ , информирует enovosty.com/news.

Четверо жителей Ивано-Франковской и Львовской областей создали сайт, где предлагали приобрести информацию с ограниченным доступом. Среди «лотов» злоумышленников были и сведения военного характера, в частности данные о закупке и перемещения военной техники.

Стоимость информации была договорной и зависела от ее объема и степени секретности. Среди заказчиков — представители страны-агрессора. Задержали дельцов во время очередной сделки в Ивано-Франковске.

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По факту несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем, что привело к утечке информации, открыто уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства дела, источники утечки информации и заказчики.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 443

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