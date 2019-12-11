СБУ разоблачила хакеров, продававших конфиденциальные данные россиянам

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СБУ разоблачила хакеров, продававших конфиденциальные данные россиян

Служба безопасности Украины разоблачила группу хакеров, которые незаконно продавали данные из закрытых государственных информационных ресурсов россиянам. Об этом сообщает пресс-центр СБУ , информирует enovosty.com/news.

Четверо жителей Ивано-Франковской и Львовской областей создали сайт, где предлагали приобрести информацию с ограниченным доступом. Среди «лотов» злоумышленников были и сведения военного характера, в частности данные о закупке и перемещения военной техники.

Стоимость информации была договорной и зависела от ее объема и степени секретности. Среди заказчиков — представители страны-агрессора. Задержали дельцов во время очередной сделки в Ивано-Франковске.

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По факту несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем, что привело к утечке информации, открыто уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства дела, источники утечки информации и заказчики.