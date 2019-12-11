Reuters: Северокорейские хакеры сотрудничают с хакерами TrickBot
Стало известно, что северокорейские хакеры сотрудничают с российскими хакерами TrickBot
Cеверокорейские хакеры, поддерживаемые государством, сотрудничают с восточноевропейскими киберпреступниками. Об этом сообщает Рафаэль Саттер в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.
В компании SentinelOne сообщили, что северокорейские хакеры Lazarus Group, которых обвиняют в организации утечки данных из компании Sony Pictures и краже миллионов долларов из Центрального банка Бангладеш, получают доступ к некоторым данным своих жертв благодаря банде киберпреступников TrickBot.
«Группа Lazarus проворачивает сложнейшие и операции с хакерами из России», — сказал представитель компании SentinelOne
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Информация о том, что хакеры Lazarus и TrickBot сотрудничают, уже появлялась ранее. В июле подразделение кибербезопасности японской телекоммуникационной компании NTT предположило, что Северная Корея может сотрудничать с хакерами TrickBot.