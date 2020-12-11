«Помощь Украине»: Сенат США одобрил военный бюджет

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Сенат США одобрил военный бюджет на 2021 год

Сенат США утвердил оборонный бюджет на 2021 год. В документе особое место занимает военная помощь Украине, информирует enovosty.com/news.

Во время голосования законопроект набрал 75% голосов в Палате представителей. Теперь сенаторы могут блокировать вето Дональда Трампа, который не хотел подписывать документ. Если Трамп все же заблокирует подписание бюджета на 2021 год, то повторным голосованием сенаторы могут преодолеть его решение. Законодатели даже сказали, что не уйдут на рождественские праздники.

Согласно имеющейся информации, расходы на оборону составят около 740 млрд долл. На Армию США будет направлено около 635 млрд долл. На программы по энергетике и нацбезопасности уйдет 26,6 млрд долл. А на проведение зарубежных операций заложено $69 млрд.

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