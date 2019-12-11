Патрульные полицейские спасли жизнь мужчине, который пытался прыгнуть с моста
В Хмельницкой области патрульные полицейские спасли жизнь мужчине, который пытался прыгнуть с моста
В Хмельницкой области патрульные полицейские спасли жизнь 29-летнему мужчине, который пытался прыгнуть с моста. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, информирует enovosty.com/news.
Группа реагирования патрульной полиции прибыла на место происшествия в считанные минуты и остановила мужчину как раз в тот момент, когда он пытался перелезть через перила.