Патрульные полицейские спасли жизнь мужчине, который пытался прыгнуть с моста

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В Хмельницкой области патрульные полицейские спасли жизнь мужчине, который пытался прыгнуть с моста

В Хмельницкой области патрульные полицейские спасли жизнь 29-летнему мужчине, который пытался прыгнуть с моста. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, информирует enovosty.com/news.

Группа реагирования патрульной полиции прибыла на место происшествия в считанные минуты и остановила мужчину как раз в тот момент, когда он пытался перелезть через перила.