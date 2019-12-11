Кабмин планирует увеличить прожиточный минимум вдвое

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Кабмин планирует увеличить прожиточный минимум до 4200 грн

Кабинет министров Украины на сегодняшнем принял законопроект, позволяющий увеличить прожиточный минимум вдвое до 4200 грн в месяц, информирует enovosty.com/news.

Это позволит увеличить доходы малоимущих граждан без увеличения размера ставок государственных платежей, пошлин, штрафов и других показателей.

Гончарук отметил, что раньше увеличение прожиточного минимума приводило к автоматическому повышению размера государственных платежей. Теперь же отмена этой устаревшей нормы поможет начать борьбу с бедностью в Украине.

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Напомним, в Украине прожиточный минимум с 1 декабря 2019 года составляет 2027 гривень.