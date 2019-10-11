В Украине планируют создать единый реестр госслужащих

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине планируют создать единый реестр госслужащих В Украине планируют создать единый реестр госслужащих

Закрыть Отправить

Дмитрий Дубилет сообщил, что в Украине планируют создать единый реестр госслужащих

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что в Украине будет создан реестр государственных служащих, информирует enovosty.com/news.

Дубилет подчеркнул, что на данный момент происходит сбор информации от всех администраций о количестве людей, работающих на госслужбе.

По мнению Дубилета, создание реестра приведет к формированию единой инфраструктуры, что будет способствовать дальнейшей централизованной кооперации, организации обучения и централизованному оповещению.

Читайте: В Украине подсчитали, во сколько обходится обучение одного студента

Дубилет сообщил, что сейчас государственных служащих в Украине насчитывается более 240 тысяч. человек.