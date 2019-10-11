СБУ блокировала деятельность предприятия, которое могло бы нанести серьезный вред экологии
На Харьковщине СБУ блокировала деятельность предприятия, которое могло бы нанести серьезный вред экологии региона
В Изюмском районе Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила производство, деятельность которого могла бы нанести серьезный ущерб экологии региона, — сообщает пресс-служба на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.
Оперативники спецслужбы установили, что местный предприниматель организовал теневой бизнес по нелегальному изготовлению древесного угля. Для сырья злоумышленник использовал древесину, заготовленную во время незаконных вырубок леса. Переработка осуществлялась в самодельных печах, которые не имели необходимых защитных систем. По заключению профильных экспертов деятельность предприятия приводила к выбросам в атмосферу большого количества угарного газа, сажи и других вредных веществ.
Правоохранители также задокументировали, что коммерсант использовал труд наемных работников без официального оформления для уклонения от уплаты налогов. Операция по блокированию преступной деятельности происходила совместно с Национальной полицией и Государственной экологической инспекцией Украины.
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