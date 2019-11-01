СБУ задержала афериста, продававшего государственные должности

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СБУ задержала афериста, который предлагал бизнесменам и чиновникам содействие в карьерном росте в правоохранительных и государственных органах.

СБУ задержала еще одного «друга» первых лиц страны и других влиятельных чиновников, — сообщает пресс-центр СБУ на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.

Хвастаясь близким знакомством с высшим руководством страны, аферист предлагал бизнесменам и чиновникам содействие в карьерном росте в правоохранительных и государственных органах.

Стоит отметить, что расценки у него были на порядок выше, чем у уличенного на прошлой неделе «коллеги по цеху». Так за пост директора одного из государственных предприятий злоумышленник планировал получить $1,5 миллиона. Взяли его при получении аванса в размере $50 000. Теперь у организатора «кастингов» есть все шансы провести следующие 12 лет за решеткой.

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