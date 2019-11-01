Гончарук сообщил, что Украина получит $300 млн на восстановление дорог

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Алексей Гончарук сообщил, что украинская делегация должна в ноябре посетить Брюссель для подписания соглашения с ЕБРР на 300 млн долларов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что украинская делегация должна в ноябре посетить Брюссель для подписания соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на 300 млн долларов, информирует enovosty.com/news.

Гончарук отметил, что подписание Меморандума с ЕБРР является очень важным событием, потому что поддержка авторитетных международных организаций для Украины очень важна.

Ранее Гончарук во время инвестиционного форума RE: think. Invest in Ukraine подписал Меморандум о сотрудничестве с вице-президентом ЕБРР Алан Пию относительно финансирования украинских региональных дорог.

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Сообщалось, что ЕБРР совместно с другими организациями будут финансировать программы областных администраций под местные гарантии. Первым проектом должно стать финансирование дорог Херсонской области.