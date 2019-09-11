Владислав Волошин рассказал о перспективах переговоров в «нормандском формате»

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Украина инициирует встречу в «нормандском формате»

С вопросом относительно влияния переговоров в «нормандском формате» на ситуацию на Донбассе “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному военному журналисту Владиславу Волошину, информирует enovosty.com/news.

Владислав Волошин сообщает, что Украина является инициатором этой встречи, потому что надеется сдвинуть вопрос урегулирования конфликта на Донбассе с «мертвой точки».

«Еще в конце лета после обстрела, в котором погибли четверо наших военных, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо как можно скорее собрать лидеров «Нормандской четверки» и обсудить вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе. После встречи советников в Берлине 2-го сентября были согласованы вопросы, которые лидеры «Нормандской четверки» будут обговаривать.

Россия конечно же будет давить со своей стороны. Это и вопрос ратификации Украиной особого статуса ОРДЛО и урегулирование санкций. Украине нужно начертить свои «красные линии» и четко их придерживаться. Если встреча «Нормандской четверки» не даст нам необходимых результатов, мы будем пытаться этот формат расширить, привлекая к нему США и Великобританию. Об этом сообщил поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, а готовность присоединиться высказал президент США Дональд Трамп. То есть, эта «готовность» будет поддержкой наших «красных линий» и дополнительным сигналом о том, что украинская власть намерена двигаться вперед в вопросах мирного урегулирования конфликта.

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Радует то, что и президент России Путин перестал фактически избегать таких встреч (ведь усадить его за стол переговоров довольно непросто) и тоже готовится к такой встрече. Очень надеюсь, что эта встреча состоится в ближайшее время, а Украина получит от нее достаточно пользы и защитит свои национальные интересы», — сообщает Владислав Волошин