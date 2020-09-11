«Нелегитимный лидер»: литовский парламент принял важную резолюцию

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Литовский парламент признал Светлану Тихановскую законным президентом

Сейм Литовской Республики принял важную резолюцию, согласно которой белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская является законным президентом страны. Об этом сообщает «Радио Свобода», информирует enovosty.com/news.

В свою очередь Александр Лукашенко признается «нелегитимным лидером». Решение было принято единогласно. «За» признание Тихановской законным лидером высказались 91 парламентарий. Инициаторами резолюции были спикер Сейма Викторас Пранцкетис и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Принятием резолюции депутаты также старались обратить внимание международного сообщества на ситуацию в Беларуси, более решительно реагировать на нарушение прав граждан в Беларуси.

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Важно отметить, что Литва является первой страной, признавшей Тихановскую законным президентом.