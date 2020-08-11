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«Все на продажу»: В Сети появилось смешное видео про инициативу Дениса Малюськи (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » "Все на продажу": В Сети появилось смешное видео про инициативу Дениса Малюськи (ВИДЕО)
 
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Курьезное видео появилось на канале EnTV

Министерство юстиции Украины под руководством Дениса Малюськи объявило о большой распродаже исправительных учреждений — СИЗО, колоний, тюрем. Первым должен уйти с молотка Ирпенский исправительный центр в поселке Коцюбинское, информирует enovosty.com/news.

Все на продажу! Все — людям, решила новая власть и начала активно и с веселым азартом распродавать страну.

Начали с госпредприятий, затем перешли к предприятиям стратегического значения, затем на рынок пошла земля. Пришла очередь — продавать тюрьмы …

Вы спросите, а на кой кому-то покупать эти шедевры мировой архитектуры с плохой кармой? Министр Малюська с вами не согласен, есть товар, а значит будет и покупатель.

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Малюська даже придумал, как можно использовать тюрьму в мирных целях. Например, сделать пятизвёздочный отель со специфической криминальной изюминкой.

Вот, например, знаменитое Лукьяновское СИЗО! Чем не новый отель «Лукьяновский»? Кстати, его тоже будут продавать. Чем это не отель Хаят, только номера чуть поменьше и на ночь закрываются с внешней стороны для остроты ощущений.

Выпускать из отеля «строгого режима» будут не просто так, а за отдельную плату. Опять же, Специфика заведения! Вообщем, поле для коммерческих возможностей безграничное и непаханое. Вот чувствуется коммерческая жилка у министра Малюськи.

Кроме того, Кабмином разработан законопроект О частных СИЗО! Даёшь каждому олигарху по личному СИЗО!

Для тех украинцев, кто ещё не олигарх, но уже и не простолюдин, министерство юстиции запустило услугу подарочных сертификатов на пользование платными камерами в СИЗО.

Что, почем и почему, смотрите в сюжете.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 761

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