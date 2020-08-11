Тюрьма на продажу: В Украине началась распродажа тюрем и СИЗО (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Тюрьма на продажу: В Украине началась распродажа тюрем и СИЗО (ВИДЕО) Тюрьма на продажу: В Украине началась распродажа тюрем и СИЗО (ВИДЕО)

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Все на продажу, все людЯм, решила новая власть зеленых либертарианцев, и начала активненько с азартом спродывать страну. Начали с госпредприятий, потом перешли к предприятиям стратегического значения, затем в расход пошла земля. Пришла очередь - продавать тюрьмы..... Что почем и на кой, смотрите в нашем сатирическом сюжете.

Переведя дух и утерев пот со лба, молодая, но очень предприимчивая команда реформаторов, поняла… Мало! Надо что-то ещё продать и уже с августа этого года выставила на продажу отечественные тюрьмы, нашу национальную гордость!

Много в стране тюрем решил министр юстиции Денис Малюська и по примеру колен из парламента, которые уже укрупнили районы, начал укрупнять тюрьмы. Оно и понятно — преступности-то в стране нет, тишь да гладь, да божья благодать…, информирует enovosty.com/news.

Ловить и сажать некого, вон товарищам из Главка приходится «постановочные шоу» городить своими руками с привлечением актеров второго плана, чтобы хоть как-то поднять криминогенную обстановку в стране и настроение личному составу. А то ж скукотища!

Поэтому целых 27 тюрем будет закрыто и выставлено на продажу. Первой в расход пойдёт Ирпенский исправительный центр, торжественное открытие торгов которых прошло с размахом. Вы спросите, а на кой кому-то покупать эти шедевры мировой архитектуры с плохой кармой? Министр Малюська с вами не согласен, есть товар, а значит будет и покупатель.

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Молюська даже придумал, как можно использовать тюрьму в мирных целях. Например, сделать пятизвёздочный отель со специфической криминальной изюминкой.

Вот, например, знаменитое Лукьяновское СИЗО! Чем не новый отель «Лукьяновский»? Кстати, его тоже будут продавать. Чем это не отель Хаят, только номера чуть поменьше и на ночь закрываются с внешней стороны для остроты ощущений.

Для самых требовательных гостей отеля Лукьяновский — персональный конвой и подзатыльник дубинкой. А за дополнительную плату могут и отметелить до неузнаваемости. А для VIP-клиентов — специальное предложение с долгоиграющими последствиями, так сказать, бонус. На них могут открыть уголовное дело по статье. …А вот статья будет зависеть уже от материальных возможностей самого клиента.

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Выпускать из отеля «строгого режима» будут не просто так, а за отдельную плату. Опять же, Специфика заведения! Вообщем, поле для коммерческих возможностей безграничное и непаханое, я бы сказала. Вот чувствуется коммерческая жилка у министра Малюськи.

Кроме того, Кабмином разработан законопроект О частных СИЗО! Даёшь каждому олигарху по личному СИЗО!

Для тех украинцев, кто ещё не олигарх, но уже и не простолюдин, министерство юстиции запустило услугу подарочных сертификатов на пользование платными камерами в СИЗО. Я вот даже слоган придумала! «Сидеть красиво сможет тот, кто сертификат в СИЗО приобретёт.

Наконец, нардепы и олигархи поняли, что бежать некуда, кроме Турции и Египта! Поэтому все блага должны быть созданы на родине. А то вдруг настанет очередная весна и будут сажать, но уже их… А тут такая разруха! Поэтому необходимо позаботиться о комфорте заранее.

Например, на базе украинских частных и государственных СИЗО создать не только сетевые отели, но и казино, предварительно объявив их свободной экономической зоной, такой себе Лас Вегас на базе пенитенциарной службы Украины.

Я вот предлагаю следующим шагом начать продавать на торгах правосудие… Хотя… О чем это я? Его ведь начали продавать гораздо раньше.