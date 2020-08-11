Тюрьма на продажу: В Украине началась распродажа тюрем и СИЗО (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

11.08.2020 г.
10:58Тюрьма на продажу: В Украине началась распродажа тюрем и СИЗО (ВИДЕО)
08:20Ситуация на Донбассе: украинские бойцы на обстрелы не отвечают
08:17Черновицкую область накрывает вторая волна COVID-19 - заместитель председателя ОГА
07:35Украина отреагировала на отказ Ирана платить за сбитый украинский МАУ
06:06"Калинин день": какая погода ждет украинцев 11 августа
10.08.2020 г.
11:58Оккупированный Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19
11:30Водитель, вывозивший грузовик с пленными, рассказал об ужасе Иловайска
Все новости общества

Аналитика

03.08.2020

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Почему Зеленский взял в «минский формат» Кравчука вместо Кучмы, какие перспективы у очередного перемирия на Донбассе, каковы шансы, что Россия развяжет ...
31.07.2020

Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина

Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина
В "стабильных" России и Беларуси перевернулась новая страница, в Луцке террорист захватил заложников, а в зоне боевых действий на Донбассе началось ...
31.07.2020

США и Китай: здравствуй, новая холодная война!

США и Китай: здравствуй, новая холодная война!
Противостояние США и Китая имеет место давно. Все шире разворачивается торгово-экономическая война. Все более явной становится реальностью "холодная ...

Последние новости

11.08.2020 г.
13:45 Зеленский подписал закон об игорном бизнесе. Как это будет работать?
13:17 Портников рассказал, что ждёт Беларусь после Лукашенко
13:05 Кровавые усы диктатора и смертельный вирус от "клещей": Сеть "взорвала" волна мемов о Лукашенко
12:59 В Польше обновили перечень лиц, которым не нужно проходить карантин после въезда в страну
12:57 Аншлюс Беларуси не состоится, - Пионтковский
12:48 Александр Охрименко: "Легализация игорного бизнеса не окажет существенного влияния на поступления в бюджет"
12:29 Тихановская объяснила, почему покинула Беларусь (ВИДЕО)
12:16 Партнер "Северного потока-2" анонсировал возможность закрытия проекта
11:52 Литва получила от США ракетные комплексы Javelin
11:28 Названы Топ-10 самых популярных легковых авто на украинском рынке
11:08 "Лукашенко играет с огнем": В Минске задержанных уложили на асфальт двора РУВД в стиле концлагерей (ВИДЕО)
10:58 Тюрьма на продажу: В Украине началась распродажа тюрем и СИЗО (ВИДЕО)
10:46 Нефть дорожает на фоне уступок демократов Трампу, - Reuters
10:14 Тарас Загородний: "Никаких положительных аспектов в отношениях Украины с Россией не было и нет"
09:58 В Украине за сутки обнаружили более 1150 новых случаев COVID-19
09:48 Пострадавшие в ходе протестов в Минске рассказали о полученных травмах
09:26 Сеть поразило незабываемое видео извержения вулкана (ВИДЕО)
08:45 В РФ на заправочной станции произошел мощнейший взрыв, - Fox News (ФОТО)
08:32 В центр Минска движется колонна тяжелой военной техники, - СМИ
08:20 Ситуация на Донбассе: украинские бойцы на обстрелы не отвечают
08:17 Черновицкую область накрывает вторая волна COVID-19 - заместитель председателя ОГА
08:13 Появилось видео жестокого избиения силовиками мирных граждан в Минске (ВИДЕО)
07:52 Словакия высылает троих российских дипломатов из-за убийства в Берлине
07:45 Кости и сосуды потом не восстановить: Медики шокировали фактами о популярнейшей каше
07:42 Два месяца подряд «Газпром» продает газ в Европу себе в убыток
07:35 Украина отреагировала на отказ Ирана платить за сбитый украинский МАУ
07:00 Нефтяной гигант раздаст миллиарды долларов в разгар кризиса
06:48 Возле Белого дома произошла стрельба: Трамп резко покинул пресс-коференцию
06:29 Google создал интерактивную карту протестов в Минске
06:06 "Калинин день": какая погода ждет украинцев 11 августа
10.08.2020 г.
23:15 Протест в Беларуси переходит в "горячую фазу": в Бресте силовики применили гранаты и резиновые пули
23:13 Вылитая Леди Гага: Собака с необычной прической стала звездой соцсети
22:54 Во время купания в море можно подцепить "супербактерию", стойкую к антибиотикам
21:59 Мощный взрыв в американском Балтиморе: есть погибшие и раненые
21:25 Председатель КГБ Беларуси: «Готовилось покушение на жизнь лидера оппозиции»
18:56 Белорусский активист назвал главное уязвимое место Лукашенко
18:12 Украинцам пересчитают пенсии. Кому не "светит" надбавка?
17:39 Выборы в Беларуси: Тихановская обжаловала итоги выборов
17:24 Зеленский обманул всех: Под маской "своего парня" оказался "третьесортный официант", - публицист
17:13 Синоптик рассказала о резкой перемене погоды в Украине
17:11 Граница на карантине: Польша изменила правила для украинцев
16:29 Евгений Заичкин жив: он рассказал, что на самом деле произошло в Минске
15:51 В Евросоюзе пригрозили Лукашенко
15:15 Лукашенко назвал прошедшие выборы "праздником"
15:00 Ученый рассказал об уникальных людях, которые не заражаются COVID-19
14:41 Стало известно, куда украинцы отправляют больше всего денег
14:31 США окончательно похоронили Северный поток-2, - военный эксперт
14:30 В Бейруте роль детонатора могли сыграли боеприпасы исламских террористов "Хезбаллы", - Михаил Крутихин
14:17 Батька закончился: Лукашенко может убежать из страны в течение 2-3 дней, - мнение
13:57 Портников пояснил, почему на самом деле белорусы вышли на улицы
13:52 В НАК "Нафтогаз Украины" пояснили форумулу, по которой рассчитывали цену на газ
13:40 Названы Топ-10 самых популярных подержанных авто
13:19 В столице с Подольского моста украли новые тросы - Кличко
13:15 В Южной Корее обнаружили новый мутировавший коронавирус
13:08 В Черкассах COVID-19 зафиксировали в детском саду
13:00 "Интереснейший процесс": Эксперт озвучил три главных вывода из протестов в Беларуси
12:56 Минск после выборов: унылый грушный цирк, - Злой Одессит
12:39 Зеленский призвал белорусов перейти от насилия к диалогу
12:21 В Украине за сутки прибавилось более тысячи инфицированных COVID-19: статистика Минздрава
11:58 Оккупированный Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19
Все новости »

Тюрьма на продажу: В Украине началась распродажа тюрем и СИЗО (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Тюрьма на продажу: В Украине началась распродажа тюрем и СИЗО (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Все на продажу, все людЯм, решила новая власть зеленых либертарианцев, и начала активненько с азартом спродывать страну. Начали с госпредприятий, потом перешли к предприятиям стратегического значения, затем в расход пошла земля. Пришла очередь - продавать тюрьмы..... Что почем и на кой, смотрите в нашем сатирическом сюжете.

Переведя дух и утерев пот со лба, молодая, но очень предприимчивая команда реформаторов, поняла… Мало! Надо что-то ещё продать и уже с августа этого года выставила на продажу отечественные тюрьмы, нашу национальную гордость!

Много в стране тюрем решил министр юстиции Денис Малюська и по примеру колен из парламента, которые уже укрупнили районы, начал укрупнять тюрьмы. Оно и понятно — преступности-то в стране нет, тишь да гладь, да божья благодать…, информирует enovosty.com/news.

Ловить и сажать некого, вон товарищам из Главка приходится «постановочные шоу» городить своими руками с привлечением актеров второго плана, чтобы хоть как-то поднять криминогенную обстановку в стране и настроение личному составу. А то ж скукотища!

Поэтому целых 27 тюрем будет закрыто и выставлено на продажу. Первой в расход пойдёт Ирпенский исправительный центр, торжественное открытие торгов которых прошло с размахом. Вы спросите, а на кой кому-то покупать эти шедевры мировой архитектуры с плохой кармой? Министр Малюська с вами не согласен, есть товар, а значит будет и покупатель.

Читайте: Тарас Загородний: "Никаких положительных аспектов в отношениях Украины с Россией не было и нет"

Молюська даже придумал, как можно использовать тюрьму в мирных целях. Например, сделать пятизвёздочный отель со специфической криминальной изюминкой.

Вот, например, знаменитое Лукьяновское СИЗО! Чем не новый отель «Лукьяновский»? Кстати, его тоже будут продавать. Чем это не отель Хаят, только номера чуть поменьше и на ночь закрываются с внешней стороны для остроты ощущений.

Для самых требовательных гостей отеля Лукьяновский — персональный конвой и подзатыльник дубинкой. А за дополнительную плату могут и отметелить до неузнаваемости. А для VIP-клиентов — специальное предложение с долгоиграющими последствиями, так сказать, бонус. На них могут открыть уголовное дело по статье. …А вот статья будет зависеть уже от материальных возможностей самого клиента.

Читайте: В Украине создали платные камеры в СИЗО. В чем суть

Выпускать из отеля «строгого режима» будут не просто так, а за отдельную плату. Опять же, Специфика заведения! Вообщем, поле для коммерческих возможностей безграничное и непаханое, я бы сказала. Вот чувствуется коммерческая жилка у министра Малюськи.

Кроме того, Кабмином разработан законопроект О частных СИЗО! Даёшь каждому олигарху по личному СИЗО!

Для тех украинцев, кто ещё не олигарх, но уже и не простолюдин, министерство юстиции запустило услугу подарочных сертификатов на пользование платными камерами в СИЗО. Я вот даже слоган придумала! «Сидеть красиво сможет тот, кто сертификат в СИЗО приобретёт.

Наконец, нардепы и олигархи поняли, что бежать некуда, кроме Турции и Египта! Поэтому все блага должны быть созданы на родине. А то вдруг настанет очередная весна и будут сажать, но уже их… А тут такая разруха! Поэтому необходимо позаботиться о комфорте заранее.

Например, на базе украинских частных и государственных СИЗО создать не только сетевые отели, но и казино, предварительно объявив их свободной экономической зоной, такой себе Лас Вегас на базе пенитенциарной службы Украины.

Я вот предлагаю следующим шагом начать продавать на торгах правосудие… Хотя… О чем это я? Его ведь начали продавать гораздо раньше.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 492

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина
США и Китай: здравствуй, новая холодная война!
Виктор Таран: Новое перемирие на Донбассе может оказаться «троянским конем» для Украины
Коронакризис: Европе раздают бесплатно деньги, Украину душат процентами и условиями МВФ
Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации
Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..
"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?
Все статьи







Читайте также

Тарас Загородний: "Никаких положительных аспектов в отношениях Украины с Россией не было и нет"
 В Украине за сутки обнаружили более 1150 новых случаев COVID-19
НАТО расширяет сотрудничество с Украиной
 Первые дни недели придут с дождями и грозами
Стало известно, какие страны мира открыли границы для украинцев
 В Минюсте назвали дату начала "большой распродажи тюрем"
Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
 Виктор Таран: Новое перемирие на Донбассе может оказаться «троянским конем» для Украины

Армия

Самолет бомбардировщик Northrop B-2 Spirit (США)
Самолет бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress (США)
Беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk (США)
Бронированная машина Hummer (США)
Вся армия    >>

Персоны

Кароль
Тина
Бойко
Владимир
Гарань
Алексей
Квит
Сергей
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Старые вагоны – поезда под откос

«Укрзализныця» осталась без колес

Импорт списанных вагонов из России как приговор здравому смыслу


Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию


Мнения
Что может потрясти мировую экономику в 2020 году
Нуриэль Рубини

Что может потрясти мировую экономику в 2020 году

В 2020 году еще может появиться целый ряд предсказуемых кризисов — так называемых «белых лебедей», которые способны спровоцировать в этом году огромные ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Могут "выпасть" из зеленой зоны карантина: Какие украинские области оказались под угрозой (9165)

Новые амбиции России в Африке: В Bild раскрыли настоящие планы Путина (6401)

Граница на карантине: Польша изменила правила для украинцев (5478)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Коронакризис



help



bigmir)net TOP 100

 