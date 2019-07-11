В Украине вводится обязательный электронный учет древесины

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине вводится обязательный электронный учет древесины В Украине вводится обязательный электронный учет древесины

Закрыть Отправить

Владимир Зеленский подписал указ о противодействии незаконным рубкам и нелегальному обороту древесины и дал распоряжение Кабинету министров обеспечить введение обязательного электронного учёта древесины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о противодействии незаконным рубкам и нелегальному обороту древесины и дал распоряжение Кабинету министров до 1 ноября обеспечить введение обязательного электронного учёта древесины и разработать законопроект о механизме ее реализации на конкурсной основе, информирует enovosty.com/news.

Согласно новому указу, Кабмину поручено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект об изменениях в Лесной кодекс, в котором предусматривается введение Единой государственной системы электронного учета древесины, что обеспечит контроль за оборотом древесины на рынке с момента ее заготовки до факта реализации.

До 1 ноября 2019 года Кабмин обязан внедрить электронный учет древесины предприятиями, находящимися под управлением Министерства обороны Украины. Также правительство должно обеспечить публикацию ежемесячных отчетов о состоянии функционирования системы электронного учета древесины на госпредприятиях. Правительство должно предпринять все возможные меры по усилению борьбы с незаконными вырубками лесов, находящимися в коммунальной форме собственности.