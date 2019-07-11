СБУ совместно со спецслужбами Великобритании и Польши блокировали международный канал контрабанды сигарет

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СБУ совместно со спецслужбами Великобритании и Польши блокировали международный канал контрабанды сигарет

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с ГБР, Генпрокуратурой, Налоговой и таможенной службой Великобритании и спецслужбами Польши провели масштабную операцию по пресечению деятельности международной группировки, которая организовала контрабанду табачных изделий из Украины в страны Евросоюза, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Спецоперация под названием «Магма» проходила в тесном взаимодействии с британскими и польскими партнерами и была проведена в три этапа. На территории Одесской области по месту незаконного хранения изготовленной табачной продукции были изъяты сигареты на сумму более пятидесяти миллионов гривен. В приграничных районах Закарпатской области во время обысков правоохранители задержали 13 грузовых автомобилей с табачными изделиями на рекордную за время независимости сумму — 70 000 000 гривен. На завершающем этапе спецоперации оперативники спецслужбы установили, что в состав группировки входят более десяти граждан Украины, Польши и Беларуси.

«В нашей стране дельцы организовали на территории Киевской области, в частности Киево-Святошинского и Макаровского районов, подпольные цеха и складские помещения, где осуществлялось незаконное производство и хранение табачных изделий», — подчеркнул Иван Баканов. Затем контрафактная продукция контрабандой переправлялась через государственную границу Украины в страны Европейского Союза.

Сотрудники СБ Украины также обнаружили на территории Одесской области подпольную полиграфическую фирму, где участники группировки печатали этикетки пачек сигарет известных брендов, которые используются для упаковки контрафакта, изготовленного в нелегальных цехах на Киевщине. «Обнаруженные нами контрабандные схемы доказывают, что это проблема не только Украины. Существует организованный международный трафик, который не замечает каких-либо границ. Но совместными усилиями мы способны с ним бороться», — отметил Юрий Луценко.

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Третьего июля прошла четко скоординированная операция СБУ, ГБР, Генпрокуратуры и иностранных партнеров, в рамках которой проведены санкционированные следственные действия на территории Украины и Великобритании. В Украине обыски проводились по месту нахождения подпольных цехов и складских помещений, а также по адресам проживания фигурантов уголовного производства.

СБУ обнаружила две оборудованные линии для незаконного изготовления табачных изделий, пять тысяч акцизных марок, более трех миллионов сигарет, три тонны табака и материалы для фасовки контрафактной продукции. «Это самая масштабная операция по противодействию контрабанде табачных изделий, проведенная совместно с иностранными партнерами», — отметил и.о. Председателя СБ Украины.

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Бюджет Великобритании от этой схемы ежегодно терял десятки миллионов фунтов стерлингов. «В Европе контрабанда подрывает экономическую стабильность государств и является источником финансирования терроризма. Деньги, полученные от контрабанды, преступники используют для политической коррупции и лоббирования собственных интересов», — отметил Дэвид Гонтли.

Служба безопасности Украины продолжит решительную борьбу с контрабандными схемами совместно с украинскими коллегами и иностранными партнерами.