Неизвестный мужчина пытался пробраться в спальню Елизаветы II

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В Букингемский дворец в Великобритании проник неизвестный человек. Предполагается, что он хотел войти в королевскую спальню.

Приблизительно в 2 часа ночи в Букингемский дворец незаконно пробрался 22-летний юноша. Он находился очень близко возле спальни Елизаветы ІІ. Об этом сообщают журналисты издания The Sun, информирует enovosty.com/news.

Было установлено, что на территорию дворца парень попал, перепрыгнув через забор. Попав во двор, он начал ходить вокруг здания и стучаться в разные двери. Он добрался почти до спальни королевы. От этой комнаты он был на расстоянии всего несколько метров.

Охранникам удалось предотвратить попытку юноши проникнуть в комнату к Елизавете ІІ. Стражи вызвали полицию. Правоохранители поймали преступника спустя четыре минуты после его обнаружения.

Интернет-пользователи, комментируя данный инцидент, сравнивают его с поступком Майкла Фэгана, который смог зайти в королевскую спальню 37 лет назад.

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Справка. Свой великий взлом Майкл Фэган совершил 9 июля 1982 года. Он преодолел 14-футовую стену Букингемского дворца, выкарабкался по водосточной трубе к открытому окну и зашел в коридор. Блуждая по дворцу, он заходил в разные комнаты рассматривал картины. Также в апартаментах он заметил белое вино, которое выпил. Позже Майкл пробрался и в спальню королевы. Королева проснулась, почувствовав постороннего в своей комнате, и нажала кнопку тревоги.