Алексей Рябчин рассказал о дебюрократизации работы переселенных с оккупированных территорий ВУЗов

Главная » Последние новости » Новости общества » Алексей Рябчин рассказал о дебюрократизации работы переселенных с оккупированных территорий ВУЗов Алексей Рябчин рассказал о дебюрократизации работы переселенных с оккупированных территорий ВУЗов

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Верховной Радой Украины были приняты важные законы, которые позволяют дебюрократизировать работу переехавших с оккупированных территорий университетов и предоставляют возможность без ЗНО поступать ребятам из Крыма и Донбасса в переселенные ВУЗы.

С просьбой рассказать об основных аспектах принятых законопроектов «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к автору законопроектов, известному ученому, народному депутату Верховной Рады Украины восьмого созыва Алексею Рябчину, информирует enovosty.com/news.

Алексей Рябчин сообщает, что в Украине сейчас находится около семнадцати переселенных ВУЗов, переехавших с Крыма, Донецка и Луганска

«Когда они переехали на подконтрольную территорию, то находились в различных помещениях: кто в своих филиалах, а кто в совершенно заброшенных и полуразрушенных сооружениях. Однако по документам они должны были все равно каждый год подтверждать свой статус национального университета. Для того, чтобы стать национальным университетом, у них должно было быть определенное количество профессоров, техники и т.д. А благодаря принятому законопроекту была полностью ликвидирована забюрократизированность системы, то есть необходимость ежегодного подтверждения статуса национального университета. Таким образом было создано специальное законодательство для переселенных ВУЗов, чтобы они могли не выживать и не заниматься бумажной волокитой, а развиваться и привлекать новых абитуриентов. Этот законопроект был разработан непосредственно с самими переселенными ВУЗами, Министерством образования, общественными активистами, студентами и научным сообществом. Он очень помог переселенным ВУЗам и они очень благодарны за этот законопроект», — говорит Алексей Рябчин.

Относительно ребят из оккупированных территорий, которые хотят поступит в украинские ВУЗы, то автор законопроекта отмечает, что теперь они могут поступить в любой переселенный ВУЗ без ЗНО.

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«Если абитуриент из оккупированной территории сумел здать ЗНО, выехав вовремя через блокпост, то он может поступить в любой ВУЗ Украины. Однако если абитуриент не смог сдать ЗНО, а у него есть желание уехать из оккупированных территорий, то он сможет поступить в любой переселенный ВУЗ без ЗНО. И каждый год около 2000 ребят мы забираем из оккупированных территорий. И у них появляется будущее. И наверное этим законопроектом я горжусь большее всего, потому что он реально направлен на помощь людям с оккупированных территорий. И кода мне звонят родители из Донецка, Луганска, Крыма, то они благодарят, что у их детей появляется будущее», — сообщает Алексей Рябчин