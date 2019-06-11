В Украине с 1 июля подорожает оформление загранпаспорта и ID-карт

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В Государственной миграционной службе Украины сообщили, что с 1 июля подорожает оформление загранпаспорта и ID-карт