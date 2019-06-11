В Украине с 1 июля подорожает оформление загранпаспорта и ID-карт
В Государственной миграционной службе Украины сообщили, что с 1 июля подорожает оформление загранпаспорта и ID-карт
В Государственной миграционной службе Украины сообщили, что с 1 июля увеличится стоимость административных услуг при оформлении загранпаспорта и паспорта гражданина Украины Цена на административные услуги за оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты сроком до 20 рабочих дней составит 345 гривен, а сроком до 10 рабочих дней - 471 гривен. За оформление загранпаспорта сроком до 20 рабочих дней придется заплатить 682 гривны, а сроком до 7 рабочих дней - 1 тысячу 34 гривны.Для оформления загранпаспорта можно обратиться в любое подразделении миграционной службы или центр предоставления административных услуг (ЦНАП). В случае первичного оформления ID-карты необходимо обратиться по месту проживания в ГМС, ГП "Документ" или ЦНАП, подать документы и получить ID-карту не позднее 20 рабочих дней.