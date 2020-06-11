В Польше идея о создании «Форта Трампа» столкнулась с проблемами

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В Польше идея о создании "Форта Трампа" столкнулась с финансовыми проблемами

Предложение Польши назвать военную базу в честь Дональда Трампа после того, как США разместят дополнительные военные силы в стране, столкнулось с финансовыми проблемами. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Официальный представитель США сообщил, что идея была обречена на провал с самого начала: «Форта Трампа не будет». 12 июня прошлого года Трамп договорился с президентом Польши Анджеем Дудой об увеличении присутствия американских военных у своего союзника по НАТО, усилив оборону против России и укрепив двусторонние связи. Многие чиновники называли этот проект «Фортом Трампа»

Однако до сих пор правительственные чиновники в Вашингтоне и Варшаве не могут договориться о месте размещения войск и объемах финансирования. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский называет данную инициативу «очень сложным процессом». «Существует вопрос финансирования, размещения войск, законодательных норм и на основании чего военные будут находиться в Польше», — сказал он Reuters.

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На прошлой неделе стало известно, что Трамп решил вывести из Германии 9 500 из 34 500 американских военнослужащих. Официальные представители США заявили, что некоторые из них могут быть отправлены в Польшу Напомним, США усилили военное присутствие в Польше после того, как РФ захватила Крымский полуостров в 2014 году