Такого антирекорда у нас еще не было: В Минздраве сделали важное заявление по ужесточению карантина

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В Украине могут опять ужесточить карантинные ограничения

Министерство злравоохранения Украины хочет предложить срочные шаги из-за ухудшении ситуации с вирусом Covid-19. Так, по словам главы ведомства Максима Степанова, за прошлые сутки в стране был побит новый печальный антирекорд по количеству новых больных. Это 689 новых случаев заражения. К тому же, на протяжении всей недели в разных регионах страны был зафиксирован рост количества заболевших и не уменьшается смертность. Степанов напомнил о том, что постоянно просил не забывать о рекомендациях и правилах безопасности, а теперь и вовсе намерен предложить ужесточить карантинные ограничения ради сбережения здоровья жителей страны, информирует enovosty.com/news.

Министр во время брифинга напомнил о том, что смягчение карантина не значит отмену противоэпидемических мероприятий, и украинцы обязаны и далее носить носить и использовать антисептики. Он уверен в том, что новый коронавирусный антирекорд напрямую связан тем, что люди начали массово игнорировать требования карантина.

Отметим, со вчерашнего дня в Украине возобновили работу базы отдыха и санатории, а также — разрешается проводить массовые культурные мероприятия с условием присутствия не более одного человека на пять квадратных метров.