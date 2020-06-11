Контрразведка продолжает фиксировать попытки вербовки украинцев российскими спецслужбами (ВИДЕО)

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Контрразведка СБУ продолжает фиксировать попытки вербовки украинцев российскими спецслужбами

Контрразведка Службы безопасности Украины продолжает фиксировать попытки вербовки наших соотечественников спецслужбами России, информирует enovosty.com/news.

Особый интерес для россиян составляют военные, сотрудники стратегических военных предприятий, граждане, имеющие доступ к государственным секретам в области безопасности и обороны. Нередко эти «предложения» сочетаются с фальсификацией уголовных дел, шантажом и вымогательством денег.

Именно такие методы убеждения представители вражеской спецслужбы применили к менеджеру одной из столичных компаний в сфере поставок и ремонта комплектующих для военной и гражданской авиации. При возвращении из командировки в международном аэропорту Волгоградской области он был задержан сотрудниками ФСБ РФ. Представители российской спецслужбы обвинили киевлянина в незаконных поставках военной техники для ВСУ, поддержке национал-фашистского движения и подрыве обороноспособности России.

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Чтобы избежать наказания за вымышленные преступления ему предложили конфиденциальное сотрудничество — он должен был собирать и передавать врагу информацию о военных поставках для украинской армии. Впоследствии на электронную почту мужчины пришло письмо с сообщением, что в России он объявлен в розыск якобы из-за контрабанды комплектующих к истребителям. И теперь, чтобы уладить ситуацию, украинец должен сотрудничать с ФСБ.

Такие случаи являются типичными. Поэтому СБУ в очередной раз призывает граждан быть бдительными и внимательными и по возможности избегать поездок в Россию, на временно неподконтрольные территории Донбасса и в Крым. Напоминаем, что государственная измена карается лишением свободы на срок до 15 лет. В то же время от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершили никаких действий в ущерб государственной безопасности и добровольно сообщили правоохранителям об обстоятельствах вербовки.