Киберполиция блокировала сбыт вредоносных программно-технических средств

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В Днепропетровской области Киберполиция блокировала сбыт вредоносных программно-технических средств

Сотрудники киберполиции в Днепропетровской области совместно со следователями полиции области под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили мужчину, который занимался сбытом вредоносных программно-технических и технических средств, информирует enovosty.com/news.

Полицейские установили, что к преступным действиям причастен житель города Павлоград, 1984 года рождения. Указанные технические средства фигурант сбывал в сети Интернет. Основным назначением таких средств было незаконное преодоление логической защиты WI-FI сетей, устройств для дальнейшего несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, сетей, с последующим похищением паролей, персональных данных лиц и их незаконным использованием.

Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленника. Полицейские изъяли программно-технические средства, предназначенные для взлома устройств WI-FI, жесткие диски, накопители информации, а также мобильный телефон и черновые записи.

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