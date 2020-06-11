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Киберполиция блокировала сбыт вредоносных программно-технических средств

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция блокировала сбыт вредоносных программно-технических средств
 
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В Днепропетровской области Киберполиция блокировала сбыт вредоносных программно-технических средств

Сотрудники киберполиции в Днепропетровской области совместно со следователями полиции области под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили мужчину, который занимался сбытом вредоносных программно-технических и технических средств, информирует enovosty.com/news.

Полицейские установили, что к преступным действиям причастен житель города Павлоград, 1984 года рождения. Указанные технические средства фигурант сбывал в сети Интернет. Основным назначением таких средств было незаконное преодоление логической защиты WI-FI сетей, устройств для дальнейшего несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, сетей, с последующим похищением паролей, персональных данных лиц и их незаконным использованием.

Киберполиция блокировала сбыт вредоносных программно-технических средств

Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленника. Полицейские изъяли программно-технические средства, предназначенные для взлома устройств WI-FI, жесткие диски, накопители информации, а также мобильный телефон и черновые записи.

Читайте: Без украинского рынка сбыта РФ превратится в бензоколонку


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 22

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