Как в период карантина будут работать прачечные, химчистки и ателье. МОЗ опубликовал список рекомендаций

Главная » Последние новости » Новости общества » Как в период карантина будут работать прачечные, химчистки и ателье. МОЗ опубликовал список рекомендаций Как в период карантина будут работать прачечные, химчистки и ателье. МОЗ опубликовал список рекомендаций

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В Украине с 11 мая разрешена работа предприятий индивидуального бытового обслуживания. Министерство здравоохранения опубликовало ряд рекомендаций, которые позволят минимизировать риск заражения на коронавирусную инфекцию, как самим посетителям таких учреждений, так и персоналу, который там работает.

Согласно опубликованным правилам, очереди и большое скопление людей в помещении исключается. Посетители могут ждать своей очереди на улице соблюдая дистанцию в 1.5 метра. Владельцы предприятий бытового обслуживания, должны обеспечить нанесение маркировки как в самом помещении, так и на прилегающей территории с разметкой в 1.5 метра, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, все сотрудники должны быть обеспечены запасом индивидуальных средств защиты, а также необходимыми средствами для дезинфекции помещения и рук как самого персонала, так и посетителей минимум на пять дней.

Необходимо каждые два часа проводить дезинфицирующую уборку помещения, а также дезинфицировать и убирать поверхности после каждого посещения клиента.

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Клиенты допускаются в помещение только при наличии средств индивидуальной защиты, а сотрудники в обязательном порядке проходят температурный скрининг и осмотр перед началом рабочего дня. В случае если температура тела превышена отметка 37,2 градусов и есть признаки ОРВИ, сотрудники к работе не допускаются.