СБУ задержала в Киеве боевика террористической организации «ИГИЛ»

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ задержала в Киеве боевика террористической организации «ИГИЛ» СБУ задержала в Киеве боевика террористической организации «ИГИЛ»

Закрыть Отправить

СБУ задержала в Киеве боевика террористической организации «ИГИЛ», присоединился к одной из преступных организованных группировок

Сотрудники Службы Безопасности Украины задержали в Киеве боевика террористической организации «ИГИЛ». Иностранец нелегально прибыл в Украину для избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях, информирует enovosty.com/news.

На территории нашей страны он присоединился к одной из преступных организованных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц столицы. Сейчас задержанный находится под стражей. В прокуратуре начата процедура по его экстрадиции.

Читайте: Кинопремьера: фильм «Бладшот»