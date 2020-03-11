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СБУ задержала в Киеве боевика террористической организации «ИГИЛ»

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ задержала в Киеве боевика террористической организации «ИГИЛ»
 
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СБУ задержала в Киеве боевика террористической организации «ИГИЛ», присоединился к одной из преступных организованных группировок

Сотрудники Службы Безопасности Украины задержали в Киеве боевика террористической организации «ИГИЛ». Иностранец нелегально прибыл в Украину для избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях, информирует enovosty.com/news.

На территории нашей страны он присоединился к одной из преступных организованных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц столицы. Сейчас задержанный находится под стражей. В прокуратуре начата процедура по его экстрадиции.

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 680

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