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СБУ разоблачила хакеров, которые похищали деньги с банковских счетов в Украине и за рубежом

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ разоблачила хакеров, которые похищали деньги с банковских счетов в Украине и за рубежом
 
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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность хакерской группировки, которые воровали денежные средства со счетов банковских учреждений

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность хакерской группировки, участники которой специализировались на незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем отечественных и зарубежных банковских учреждений, информирует enovosty.com/news.

По данным следствия, злоумышленники находили уязвимости в системе электронного платежного документооборота банков и незаконно переводили деньги клиентов на счета подставных лиц или переводили в криптовалюту. Для осуществления незаконных операций в интернете злоумышленники создали бот-сеть из инфицированных компьютеров.

СБУ разоблачила хакеров, которые похищали деньги с банковских счетов в Украине и за рубежом

Таким образом участники группировки похищали со счетов банковских учреждений в среднем 30 млн грн в год. Во время проведения 10 обысков в Киеве и области, а также во Львове, правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, которые использовали члены группировки во время противоправной деятельности. Сейчас изъятое оборудование направлено на экспертизу.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении фигурантам производства о подозрении. В случае доказательства вины, им грозит наказание до 6 лет лишения свободы. Мероприятия по блокированию незаконной деятельности проводились совместно со следователями Нацполиции в городе Киеве.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 153

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