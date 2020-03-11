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До 70% населения: Меркель прогнозирует миллионы заболевших в Германии

Главная » Последние новости » Новости общества » До 70% населения: Меркель прогнозирует миллионы заболевших в Германии
 
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Ангела Меркель предупреждает, что 58 миллионов немцев, а это — 60-70% от всего населения, может заразиться коронавирусом.

В Баварии сообщили о более чем полсотни новых инфицированных. Почти все федеральные земли тоже уже заявили об увеличении числа зараженных новым опасным вирусом. Канцлер Ангела Меркель сделала громкое заявление, отметив, что около двух третей жителей страны могут заразиться новым вирусом. На заседании парламентской группы она сообщила о возможности заражения от 60 до 70% населения. С таким опасным заключением выступили многие эксперты, в том числе и вирусолог из Берлина Кристиан Дростен, информирует enovosty.com/news.

До 70% населения: Меркель прогнозирует миллионы заболевших в Германии

Вместе с тем, министр здравоохранения Германии Йенс Спан отметил во время встречи, что у 80 процентов всех инфицированных пациентов почти не будет симптомов. Количество зараженных людей продолжает расти. На сегодня в Германии подтверждено более 1 500 случаев заражения.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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