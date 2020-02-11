Зеленский одобрил закон о введении единого юрлица для ГНС и Гостаможслужбы

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Владимир Зеленский подписал закон о введении единого юрлица для ГНС и Гостаможслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил Закон «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы» № 440-IX, предусматривающий функционирование государственных налоговой и таможенных служб как единого юридического лица, информирует enovosty.com/news.

В пресс-службе Зеленского отметили, что принятые нормы являются этапом реформирования таможенной и налоговой служб. Нововведения предусматривают увеличение прозрачности, открытости и внедрение новых современных подходов в деятельности служб.

Функционирование Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы в формате единого юридического лица позволит сформировать единую информационную систему по таможенной стоимости товаров, которые перемещаются через границу Украины.

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По мнению экспертов, реализация норм закона № 440-IX повысит уровень автоматизации таможенных процессов и будет способствовать предотвращению коррупции. Напомним, закон обязывает Государственную таможенную службу обнародовать данные о таможенной стоимости товаров, перевозимых через границу Украины.