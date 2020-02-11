Возвращение ВК и Одноклассников: Решена судьба соцсетей

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Вконтакте и Одноклассники не будут разблокировать в Украине

В Украине не намерены разблокировать популярные российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Несмотря на то, что срок запрета пройдет уже этой весной, в ведомстве и далее намерены держать сайты, заблокированные в 2017 году, в чёрном списке. В разговоре с журналистами министр заявил о том, что в этом вопросе нет никаких дискуссий и запрет снимать никто не планирует, информирует enovosty.com/news.

Ранее народный депутат, заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев также заявил о том, что возвращать российские социальные сети в Украине никто не собирается и с мая санкции будут продлены.

Напомним, в мае 2017 года бывший президент Украины Петр Порошенко указом наложил санкции на ряд физических и юридических лиц, начав в стране запрет российских сайтов. В «черном списке» оказалось много сайтов, в том числе и столь популярные как Яндекс, Вконтакте, Одноклассники и Mail.ru.