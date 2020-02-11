Стали известны подробности о новом главе АП

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Новым главой Офиса президента стал бывший адвокат Андрей Ермак, который принимал участие в переговорах с РФ по обмену заключенными

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своей администрации Андрея Богдана на фоне сообщений о войне между Богданом и Андреем Ермаком. Об этом пишет Наталия Зинец в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Богдану «никогда не удавалось поколебать представление о том, что он все еще находится в лагере Коломойского», — сказал сотрудник компании BlueBay Asset Management Тимоти Эш.

На его место назначили бывшего адвоката и конопродюсера Андрея Ермака, который стал главным героем в импичменте президента США Дональда Трампа. Ермак встречался с личным адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани в Мадриде в прошлом году. Представители Трампа требовали от Украины провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который был независимым членом правления в украинской энергетической компании Burisma.

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Ермак также участвовал в переговорах по обмену заключенными с Россией и прекращению войны, в которой погибло более 13 000 человек. Ермак в интервью телеканалу «Украина 24» рассказал о «конструктивном общении» с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Назначение Ермака побудило партию «Батькивщина» сделать заявление о том, что это сигнализирует об изменении вектора внешней политики Зеленского в сторону России. В то же время Владимир Зеленский сообщил, что не продаст украинские интересы на переговорах с Москвой.

Напомним, ранее сообщалось, что Ермак прокомментировал информацию о конфликте между ним и Богданом. Он сообщил, что эта информация неправдивая