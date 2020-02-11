НАТО продолжит увеличивать военный потенциал из-за угроз со стороны РФ, – Столтенберг

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Йенс Столтенберг сообщил, что Россия не соблюдает условия Договора о РСМД и поэтому НАТО будет продолжать усиливать свой военный потенциал

В Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия не соблюдает условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), информирует enovosty.com/news.

Столтенберг также акцентировал внимание на усилении ракетных угроз со стороны РФ. Он подчеркнул, что если Россия не следует нормам существующих соглашений, в частности ДРСМД, то это не дает защиты странам-членам НАТО. Так как если одна из сторон не соблюдает условия соглашения, то это не обеспечивает безопасность других сторон. И поэтому НАТО будет развивать свои силы ПВО и наращивать военный потенциал.

Генсек НАТО сообщил, что альянс не будет зеркально отражать действия России и не планирует размещать ракеты наземного базирования в ЕС. Однако НАТО сделает все, чтобы создать эффективную оборону и сдерживание агрессии РФ без ДРСМД

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