Котрразведка СБУ предотвратила вывоз товаров военного назначения в РФ

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Контрразведчики СБУ блокировали незаконный вывоз в Россию комплектуючих к вертолету Ми-24

Контрразведчики Службы безопасности Украины блокировали незаконный вывоз в Россию агрегата к военной авиационной технике, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы вблизи государственной границы в районе села Лозно-Александровка остановили автомобиль жителя Белокуракинского района. При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24. Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его сообщник.

Следователи спецслужбы в пределах начатого досудебного расследования осуществляют сбор доказательств противоправной деятельности правонарушителя и его сообщников. Устанавливаются источники происхождения агрегата. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления

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