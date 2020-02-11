Киберполиция разоблачила группу мошенников, которые действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция разоблачила группу мошенников, которые действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» Киберполиция разоблачила группу мошенников, которые действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

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Сотрудники Киберполиции разоблачила группу мошенников, которые действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» и выманивали деньги граждан.

В Ровенской области сотрудники Киберполиции совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска и следователями ГУНП под процессуальным руководством местной прокуратуры пресекли деятельность преступной группировки, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что в состав группы входило пять человек. Двое из них ранее уже были осуждены и отбывали наказание в местах лишения свободы. Фигуранты звонили гражданам и представлялись работниками полиции. Затем сообщали, что якобы родственники пострадавших попали в дорожно-транспортное происшествие. В дальнейшем для решения вопросов относительно непривлечения к ответственности требовали деньги.

Для анонимизации преступных действий мошенники использовали виртуальные номера, из которых звонили на стационарные телефоны гражданам. Таким образом злоумышленникам удалось «заработать» более полумиллиона гривен.

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По данному факту начато уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрений участникам преступной группы. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к преступной деятельности.