Электронная база поднимет на новый уровень воинской учет, — Владислав Волошин

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Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что в украинской армии будут введены электронные военные билеты

С вопросом относительно эффективности введения электронных военных билетов “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному военному журналисту Владиславу Волошину, информирует enovosty.com/news.

Владислав Волошин сообщает, что электронный военный билет — это документ, приблизительно такой же по объему наполнения информацией как и водительское удостоверение.

«В нем записана дата и место рождения человека, его образование, специальность и данные о прохождении службы (сроки, ВУС, звание, награды, ранения, сборы итд), а также отметки о военном учете и принятии военной присяги + антропометрические данные. В целом, информации достаточно для документа. Перевести это все в электронную базу — идея неплохая, так как бумажные базы данных мобилизационных ресурсов не только громоздкие, но и плохо защищенные и слабо мобильные (справку или выписку из «дела военнообязанного» можно ждать длительное время, а иногда, и данные бывают ненайденными или утерянными. Кроме того, бумажный документ (билет, удостоверение) не очень удобен в полевых условиях, когда велика вероятность утери или порчи. Восстановление и данных и самого документа происходит длительное время и часто информация теряется или ее можно изменить (преднамеренно или по-неосторожности).

Электронная база поднимет на новый уровень воинской учет, но есть определенные риски попадания этой базы (мобилизационные резервы государства — данные чрезвычайной важности) в руки противника. На сегодня защитить такую электронную базу очень сложно, а её потеря — это совершенно не сравнимо с потерей базы водителей и штрафов. Кроме того, доступ к этой базе данных и использование их может осуществляться не только военными (если база будет — то несанкционированный доступ к ней смогут осуществить и те кому его не положено иметь (другие силовые структуры, организации, особы и т.д). А это — опасно и нецелесообразно и для тех, кто есть в этой базе, и для Вооруженных сил.

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Поэтому электронная база должна пройти тестирование и различные «испытания» на «прочность защиты», легкость доступа, удобства работы и полноту данных. Лишь только после этого можно будет предлагать такую базу государству. Но даже если она и будет суперзащищенная сегодня то в будущем, лично я сомневаюсь, что мы сможем ее защитить, поскольку кибертеррор всегда опережает время», — говорит Вдадислав Волошин