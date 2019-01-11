Стало понятно, куда смотрит Мона Лиза

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Ученые долгое время хотели понять, куда на самом деле направлен взгляд женщины, изображенной на всемирно известной картине итальянского художника Леонарда да Винчи. Многие, кто видел картину Мона Лизы вживую, отмечают, что девушка следит за ними. Эта оптическая иллюзия также известна как «эффект Моны Лизы».

Ученые из Германии долго изучали портрет и сошлись на едином мнении, что Мона Лиза не проявляет «эффекта Моны Лизы». Но подчеркивают, что на самом деле это явление существует. Но для того, чтобы оно проявилось, изображенный на полотне должен смотреть прямо перед собой либо под углом не более 5 градусов. А вот взгляд Моны Лизы же скошен в сторону на 14,5 градусов. Это, добавим, втрое больше той зоны, в которой проявляется иллюзия, информирует enovosty.com/news.

Для того, чтобы это подтвердить, эксперты провели исследование, где принимало участие более 2 тыс. человек. Эксперимент проводился в два этапы, в каждом из них перед участником ставили линейку на разных расстояниях от картины. Добровольцы должны были сказать, куда смотрит девушка, все отвечали, что ее взгляд устремлен мимо них, куда-то вправо.