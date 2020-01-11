Самая «вежливая» дата в году: сегодня мир отмечает Международный день благодарности

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Сегодня по всему миру отмечают День «спасибо». 11 января – идеальный повод для внезапной благодарности.

Международный день благодарности ежегодно отмечают 11 января. В этом году он пришелся на субботу. Праздник был основан специалистами ЮНЕСКО, а также ООН, информирует enovosty.com/news.

Во многих уголках мира 11 января проходят разнообразные акции, конкурсы и ярмарки, посвященные Дню «спасибо». Отметим, что впервые слово «спасибо» было записано во французском словаре-разговорнике (это издание появилось в Париже в 1586 году).

В праславянском языке был аналог-словосочетание для «спасибо». В XVI веке диякон Авакум ввел пожелание «дай Богъ».

Этимология слова свидетельствует об очень глубоком смысле, заложенном в благодарность. В ней спрятан символ успеха и тандема земли и неба. Психологи уверены, что слова благодарности обладают очень сильной энергетикой. С их помощью можно улучшать микроклимат в семье и даже ликвидировать депрессивные чувства. Часто специалисты называют слово «спасибо» устным поглаживанием.

Воспользуйтесь сегодняшним праздником. Не забудьте поблагодарить своих родных и близких!