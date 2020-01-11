РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

11.01.2020 г.
10:45Самая «вежливая» дата в году: сегодня мир отмечает Международный день благодарности
07:18Мы видели страшные приговоры - глава правозащитной группы о правах человека в Крыму
10.01.2020 г.
23:46Парень сделал девушке предложение с помощью мультфильма "Спящая красавица" (ВИДЕО)
21:59Человечество занималось переработкой отходов еще 3 тысячи лет назад
21:33Буковинские полицейские задержали вымогателей, которые требовали 70 000 долл у местного бизнесмена
21:07СБУ блокировала деятельность мощной хакерской группировки, похищавшей средства госкомпаний
20:49Из Италии уже двое суток не могут улететь 160 украинцев
Все новости общества

Аналитика

10.01.2020

Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги

Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги
В США заявили о новых санкциях против Ирана, на Донбассе задержали охранника вещдоков сбитого россиянами Boeing, а Филарет отозвал свою подпись под решением ...
09.01.2020

Итоги дня: "Закрытые" версии крушения самолета, военная мощь в Черном море и ценовые рекорды

Итоги дня: Закрытые версии крушения самолета, военная мощь в Черном море и ценовые рекорды
В СНБО рассказали о возможных причинах крушения украинского самолёта в Иране, Израиль и Украина нашли компромисс по Бандере, а рост цен замедлился более ...
09.01.2020

Война пока отменяется: Штаты дали заднюю на реках вавилонских

Война пока отменяется: Штаты дали заднюю на реках вавилонских
Пребывая, очевидно, в празднично-новогоднем угаре и отдав приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, Дональд Трамп совершил абсолютно безрассудное ...

Последние новости

11.01.2020 г.
10:45 Самая «вежливая» дата в году: сегодня мир отмечает Международный день благодарности
10:25 Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: «Настаиваем на полном признании вины»
09:59 В Тегеране признали вину Ирана в крушении украинского лайнера
09:20 Эксперты определили, от каких заболеваний чаще всего умирают киевляне
08:59 Умер султан Омана, правивший страной почти 50 лет
08:25 Конфликт в королевской семье: Меган Маркл уехала из Великобритании
08:24 ООС: Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня
08:00 Неравнодушные люди шьют варежки для коал-погорельцев - как пошить и куда отправить
07:35 Столичным водителям подготовили неприятный сюрприз
07:18 Мы видели страшные приговоры - глава правозащитной группы о правах человека в Крыму
06:55 В Абхазии политический кризис: Верховный суд постановил назначить новые выборы президента
00:49 Трамп: Иранский генерал планировал нападения на четыре иностранных посольства
10.01.2020 г.
23:46 Парень сделал девушке предложение с помощью мультфильма "Спящая красавица" (ВИДЕО)
21:59 Человечество занималось переработкой отходов еще 3 тысячи лет назад
21:47 В Пакистане террорист-смертник устроил мощный взрыв в мечети
21:33 Буковинские полицейские задержали вымогателей, которые требовали 70 000 долл у местного бизнесмена
21:26 Киев вошел в топ-100 самых технологичных городов мира
21:07 СБУ блокировала деятельность мощной хакерской группировки, похищавшей средства госкомпаний
20:49 Из Италии уже двое суток не могут улететь 160 украинцев
20:42 В Киев прибыл борт с тяжелоранеными героями Донбасса
20:23 "Была ли атака на украинский лайнер случайной ошибкой или намеренным актом террора?", - Бутусов
19:59 Харьковчанка шьет специальные одеяла для пострадавших австралийских животных: подробности
19:47 Стало известно, что изменится в образовании в 2020 году
19:27 Reuters: США вводят новые санкции против Ирана
18:58 В Мексике снова "проснулся" знаменитый вулкан (ВИДЕО)
18:45 The Washington Times: Австралийцы массово покидают свои дома из-за надвигающихся лесных пожаров
18:13 Samsung презентовал новый способ ввода текста без клавиатуры (ВИДЕО)
17:53 Минкульт запустит бесплатное изучение украинского онлайн
17:41 США одобрили продажу Сингапуру истребителей F-35B
17:17 В Украине забили тревогу из-за еще одной "дороги смерти" (ФОТО)
16:51 В Украине провели испытания обновленного боевого самолета МиГ-29МУ2
16:27 Reuters: Мировые цены на нефть продолжают снижаться
16:09 Патриарх Филарет сделал важное заявление относительно Поместного собора УПЦ
15:42 Associated Press: Вице-премьер Китая едет в Вашингтон, чтобы подписать первую фазу торгового соглашения
15:28 В столице злоумышленники-неудачники подорвали банк: cейф с деньгами остался целым
15:12 Над Атлантическим океаном произошло серьезное ЧП с самолетом Boeing 777
15:02 Война в Ливии продолжается: Халифа Хафтар отказался от перемирия, - Злой Одессит
14:20 3 случая в истории, когда пассажирские самолеты были случайно сбиты на фоне повышенной военной напряженности
14:00 В Украине выставили на продажу 33-летний ВАЗ-2106 в идеальном состоянии (ФОТО)
13:40 В крупных городах США прошли акции протеста против войны с Ираном (ФОТО)
13:20 Стали известны предварительные причины падения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air в декабре 2019 года
13:14 В Украине изменили механизм финансирования соцвыплат. В чём суть?
13:11 В Швейцарии представили, что будет, когда Путин уйдёт с поста президента
13:00 Панды, радующиеся снегу в китайском заповеднике, покорили Сеть (ФОТО)
12:47 "Самолет разработан клоунами под надзором обезьян": Появилась скандальная переписка сотрудников Boeing
12:45 В Норвегии в подземном паркинге во время пожара сгорело не менее 300 автомобилей
12:41 Мощные механизмы: Британия приготовила жесткие санкции для РФ
12:30 В Украине готовятся к испытаниям модернизированного отечественного истребителя МиГ-29
12:25 Звонок во время крушения: Сестра погибшей стюардессы МАУ рассказала правду
12:15 В одном из столичных скверов высадили живые ёлки, которые жители покупали себе на Новый год (ФОТО)
12:03 Притула потроллил провокационный пост боксера Ломаченко о спецназе РФ
12:00 Какое будущее ждет принца Гарри и Меган Маркл, если они сложат королевские полномочия
11:40 Взносы станут обязательными: Украинцам рассказали, сколько придется откладывать на пенсию
11:22 Тревожный прогноз: В ЕС рассказали, от чего зависит будущее Донбасса и Крыма
11:15 Трамп в ярости от решения Конгресса по Ирану — CNN
10:58 У украинцев выросли пенсии. Кто получит больше?
10:00 "Это можно сделать быстро": Бизнес-омбудсмен рассказал, как Украине догнать Польшу
09:55 Российский эксперт объяснил, зачем на самом деле Москве Турецкий поток
09:40 "Санкции во благо": Год прогнозов для экономики РФ стартовал с депрессивной аналитики, - "Злой одессит"
08:55 Внезапно: У Трампа резко изменили мнение о причинах крушения украинского самолета
Все новости »

Самая «вежливая» дата в году: сегодня мир отмечает Международный день благодарности

Главная » Последние новости » Новости общества » Самая «вежливая» дата в году: сегодня мир отмечает Международный день благодарности
 
Печать Отправить на почту

 

 

Сегодня по всему миру отмечают День «спасибо». 11 января – идеальный повод для внезапной благодарности.

Международный день благодарности ежегодно отмечают 11 января. В этом году он пришелся на субботу. Праздник был основан специалистами ЮНЕСКО, а также ООН, информирует enovosty.com/news.

Во многих уголках мира 11 января проходят разнообразные акции, конкурсы и ярмарки, посвященные Дню «спасибо». Отметим, что впервые слово «спасибо» было записано во французском словаре-разговорнике (это издание появилось в Париже в 1586 году).

В праславянском языке был аналог-словосочетание для «спасибо». В XVI веке диякон Авакум ввел пожелание «дай Богъ».

Этимология слова свидетельствует об очень глубоком смысле, заложенном в благодарность. В ней спрятан символ успеха и тандема земли и неба. Психологи уверены, что слова благодарности обладают очень сильной энергетикой. С их помощью можно улучшать микроклимат в семье и даже ликвидировать депрессивные чувства. Часто специалисты называют слово «спасибо» устным поглаживанием.

Воспользуйтесь сегодняшним праздником. Не забудьте поблагодарить своих родных и близких!


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 85

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги
Итоги дня: "Закрытые" версии крушения самолета, военная мощь в Черном море и ценовые рекорды
Война пока отменяется: Штаты дали заднюю на реках вавилонских
Итоги дня: Катастрофа самолета МАУ в Иране, гнев Трампа и "историческая денежная революция"
Итоги дня: Жестокие игры США и Ирана, громкое заявление Эстонии и гастролёры РФ в Украине
Итоги дня: Предчувствие большой войны, сюрприз Беларуси для РФ и новейший беспилотник ВСУ
Итоги дня: Повышение пенсионного возраста, деоккупация Крыма и приближение экстремальных морозов
Итоги дня: Смертные депутаты, деньги за коррупционера и новогодние приключения украинцев
Праздничные итоги дня: Новый год в разных странах мира, цели на 2020 и самые добрые новости
Итоги дня: Путинский газопровод в глухом угле, бомба Байдена и наглое требование России
Все статьи



Армия

Самолет истребитель Eurofighter Typhoon (Великобритания, Германия, Италия, Испания)
Боевая разведывательная машина Serval AGF (Германия)
Бронированный автомобиль MOWAG Eagle IV (Швейцария)
Бронеавтомобиль RAM-2000 (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Константин
КАГАЛОВСКИЙ
Тина
КАНДЕЛАКИ
Ксения
СОБЧАК
Игорь
ШЕВЧЕНКО
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Панды, радующиеся снегу в китайском заповеднике, покорили Сеть (ФОТО) (4820)

Столичным водителям подготовили неприятный сюрприз (4769)

"Самолет разработан клоунами под надзором обезьян": Появилась скандальная переписка сотрудников Boeing (3284)

Стало известно, что изменится в образовании в 2020 году (3214)

В Украине выставили на продажу 33-летний ВАЗ-2106 в идеальном состоянии (ФОТО) (2918)

В Украине провели испытания обновленного боевого самолета МиГ-29МУ2 (2875)

Звонок во время крушения: Сестра погибшей стюардессы МАУ рассказала правду (2442)

Какое будущее ждет принца Гарри и Меган Маркл, если они сложат королевские полномочия (2438)

В Украине готовятся к испытаниям модернизированного отечественного истребителя МиГ-29 (1943)

Мощные механизмы: Британия приготовила жесткие санкции для РФ (1762)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Солнце и море: Летний отдых зимой


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Украинцы должны заплатить налог за машины: за что могут забрать и кому придет платежка (15736)

Водителей начнут штрафовать за нарушение ПДД: адреса систем видеофиксации (10980)

Более 50 истребителей F-35 приняли участие в "Слоновьей прогулке" (ФОТО) (8271)


Экономические новости youtube

Рынок земли



help




bigmir)net TOP 100

 