Синоптик: Завтра в Украине – уникальный синоптический день

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В среду, 2 октября, столбики термометров поднимутся до +24 градусов. Этот день станет одним из самых теплых в октябре.

Синоптик Наталья Диденко на собственной странице в Facebook назвала завтрашний день «уникальным синоптическим днем», информирует enovosty.com/news.

Согласно ее прогнозу, 2 октября в каждом регионе Украины будет солнечная и теплая погода. Сухие воздушные потоки пленят в среду всю нашу страну.

В этот день столбики термометров поднимутся до +19…+24 градусов. Единственное, что завтра может подпортить настроение, так это порывистый ветер.

В столице Украины завтра также ожидается сухая и солнечная погода. Киевляне 2 октября будут наслаждаться 20-градусным теплом.

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Стоит отметить, что надолго данное потепление не задержится. Уже в четверг, 3 октября, в Украину начнет входить холодная воздушная масса. Первыми похолодание на себе ощутят жители западных областей. В этом регионе послезавтра ожидаются также дожди. К концу недели холодный фронт распространиться почти на всю нашу страну.

Наталья Диденко призывает украинцев по максимуму использовать завтрашний день. 2 октября наслаждайтесь золотой солнечной осенью.